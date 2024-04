Greipstad fikk en drømmestart på kampen da Lauvsland sendte laget sitt i føringen allerede etter fem minutters spill, og Selma Agathe Olsen scoret og doblet ledelsen for Greipstad. Etter 31 minutter ble avstanden mellom lagene mindre da en av lagets spillere reduserte til 1-2. Amalie Nyborg Lindseth Johansen scoret 3-1-målet ett minutt senere, og Olsen la på til 4-1 for Greipstad etter 33 minutters spill. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 4-1.

Målshow etter pause

Celina Jacobsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-1 for Greipstad, og åtte minutter etter sidebytte økte avstanden mellom lagene da C. Jacobsen satte inn 6-1. Lauvsland scoret sitt andre mål da hun gjorde 7-1 rett etterpå, og samme spiller laget hattrick da hun la på til 8-1 etter 58 minutter. Olsen fikk sitt hattrick fire minutter senere, og etter 68 minutters spill vartet C. Jacobsen opp med hattrick. Lauvsland satte ballen i nettet og økte ledelsen til 11-1 for samme lag like etterpå, og sju minutter før slutt la C. Jacobsen på til 12-1 for samme lag. Lauvsland scoret sitt femte mål i kampen da hun gjorde 13-1 tre minutter senere. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 13-1.

Topper tabellen

Etter onsdagens kamp er Greipstad nummer én på tabellen med tre poeng, mens Hisøy er på niendeplass med null poeng.

Inge Berulvson Berg var dommer i oppgjøret.

17. april er det ny kamp for Greipstad. Da møter de Amazon Grimstad/Imås. Hisøy skal måle krefter med Donn 18. april.