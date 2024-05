Sauherad tok ledelsen da Al-abdallah scoret bare noen minutter ut i første omgang, men allerede etter sju minutter scoret Magnus Edward Sell for Gjerpen/Fossum. Gjerpen/Fossum tok ledelsen da Haakon Lundsett satte inn 2-1 ett minutt senere. Da lagene gikk i garderoben etter 35 minutter, var stillingen 1-2.

Sikker fra straffemerket

Al-abdallah sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2 ti minutter ut i andre omgang, og Sauherad tok ledelsen igjen ved Oliwer Sæthre Gripne like etterpå. Et kvarter før slutt fullførte Al-abdallah sitt hattrick, og ni minutter senere økte avstanden mellom lagene da samme spiller satte inn 5-2 for Sauherad. Vertene økte ledelsen da en av lagets spillere satte ballen i nettet fire minutter før slutt. Dermed var stillingen 6-2. Fire minutter senere fikk Gjerpen/Fossum straffe, og Nicolai Abrahamsen scoret fra straffemerket. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 6-3.

Tok steg på tabellen

Etter onsdagens kamp er Sauherad på andreplass på tabellen med tre poeng, mens Gjerpen/Fossum ligger på tredjeplass med ett poeng.

Roar Lindstrøm var kampleder.

Gjerpen/Fossum spiller neste kamp mot Brevik 6. mai, mens Sauherad møter Kviteseid 13. mai.