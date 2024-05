Ørland tok ledelsen ved Dina Pauline Dybfest Waade etter 14 minutter, men Frida Gåsmo Hagemo utlignet da hun satte inn 1-1. Stillingen sto seg til hvilen. Lagene gikk av banen på stillingen 1-1 til pause.

Tok alle poengene

Ingrid Emilie Sæther Thomsen sendte Ranheim 2 i ledelsen åtte minutter etter pause, og Karoline Tøndel Chutko fant nettmaskene etter 63 minutters spill. Annabelle Enæs-Hanssen satte ballen i nettet og økte ledelsen rett etterpå. To minutter før slutt ble avstanden mellom lagene redusert da Liana Anderssen reduserte til 2-4, og Ørland reduserte til 3-4 ved Alma Wahl Dalemark to minutter senere. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 3-4.

Ranheim 2 klatret til fjerdeplass

Etter onsdagens kamp er Ørland på sjuendeplass på tabellen med tre poeng, mens Ranheim 2 ligger på fjerdeplass med seks poeng.

Alexander Berget Ringseth dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Ranheim 2 spiller mot Rindal 7. mai, mens Ørland spiller neste kamp mot Sjetne dagen etter.