Liliana Wolden Klausen sendte Drangedal i føringen et kvarter før pause. To minutter før sidebytte scoret Drangedal-angriperen igjen da hun gjorde 2-0, og resultatet sto seg til hvilen. Etter halvspilt kamp sto det 0-2.

Pyntet på resultatet

Elena Calosevic reduserte til 1-2 for Tollnes et kvarter før slutt, og rett etterpå scoret en av lagets spillere for Tollnes. Liliana Wolden Klausen gjorde hattrick tre minutter før slutt. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 2-3.

Troner øverst

Etter mandagens kamp er Tollnes på femteplass på tabellen med null poeng, mens Drangedal ligger på førsteplass med seks poeng.

Khalid Mohammed Mosa dømte oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Drangedal måle krefter med Langesund, mens Tollnes møter Fossum Skien 2/Storm 2.