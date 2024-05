Markus Syvertsen sendte Jerv i ledelsen da han satte inn 1-0 etter 17 minutters spill, og Salai Ling Om Mahlaw scoret og doblet ledelsen for Jerv. Julian van Etten Ankersen økte ledelsen da han satte inn 3-0 noen minutter før pause. Noen minutter før sidebytte ble avstanden mellom lagene mindre da Elias Sølvberg Eriksen reduserte til 1-3, og resultatet sto seg til hvilen. Ingen av lagene rakk å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 3-1.

Dro ifra

Tage Christopher Jørgensen-Hofstøl økte til 4-1 for Jerv et kvarter før full tid, og Jerv økte ledelsen da Maximilan Fallås Andersen satte ballen i nettet like etterpå. Dermed var stillingen 5-1. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 5-1.

Jervs Syvertsen fikk se det gule kortet. For Randesund fikk Trym Baagøe Egilstad og Mats Strømsnes Jakobsen gult kort.

Slik spilles neste runde

Etter tirsdagens kamp er Jerv på andreplass på tabellen med 16 poeng, mens Randesund er nummer tolv med tre poeng.

Ronny Hauene var dommer i kampen.

I neste runde skal Jerv måle krefter med Søgne 14. mai, mens Randesund møter Flekkefjord samme dag.