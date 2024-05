Mandalskameratene fikk en drømmeåpning på kampen da Osestad sendte laget sitt i ledelsen før det første minuttet var spilt, og Celina Tryland Haagensen scoret og doblet ledelsen for Mandalskameratene fire minutter senere. Etter kun seks minutters spill økte avstanden mellom lagene da Osestad satte inn 3-0, og samme spiller gjorde hattrick et kvarter før pause. Osestad økte ledelsen for Mandalskameratene da hun satte inn 5-0 ti minutter senere, og noen minutter før sidebytte scoret Haagensen sitt andre mål da hun gjorde 6-0. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 6-0 til pause.

Hjemmelaget dro ifra

Lia/Express/Rygene 1 blå reduserte til 1-6 ved Nathalia Rasmussen Bach ett minutt etter hvilen. Osestad økte ledelsen da hun satte inn 7-1 da det var spilt et kvarter av andre omgang, og Kaisa Rugland økte til 8-1 for Mandalskameratene ti minutter senere. Osestad satte ballen i nettet og økte ledelsen fire minutter før slutt. Den endelige stillingen i kampen ble 9-1.

Mandalskameratene leder serien

Det var Mandalskameratenes tredje trepoenger på rad.

Etter tirsdagens kamp er Mandalskameratene på førsteplass på tabellen med 13 poeng, mens Lia/Express/Rygene 1 blå er på femteplass med seks poeng.

Kjell Arve Bjørnstøl dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Lia/Express/Rygene 1 blå spiller neste kamp mot Hægebostad 13. mai, mens Mandalskameratene spiller mot Kvinesdal dagen etter.