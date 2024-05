Trio tok ledelsen da Mathilde Rusten Eide scoret etter bare fem minutters spill, men Frida Ådnesen Lone utlignet til 1-1 da hun satte ballen i mål åtte minutter senere. Nord tok ledelsen da Mikkelsen satte inn 2-1 etter 30 minutter. Åtte minutter senere scoret Nord-angriperen sitt andre mål da hun gjorde 3-1, og resultatet sto seg til hvilen. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 0-3.

Nord var suverene i andre omgang

Mikkelsen laget hattrick da hun ordnet 4-1 noen minutter ut i andre omgang, og Nord økte ledelsen da Helene Mannes satte ballen i nettet da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Dermed var stillingen 5-1. Mikkelsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-1 for Nord rett etterpå, og Frida Ådnesen Lone økte ledelsen da hun satte inn 7-1 et kvarter før slutt. Fire minutter senere fullførte samme spiller sitt hattrick, og Kia Halvorsen Nesse satte ballen i nettet og økte ledelsen til 9-1 for bortelaget. Åtte minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da samme spiller satte inn 10-1 for Nord, og ett minutt før slutt var hattricket et faktum for Nord-spilleren. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 1-11.

Troner øverst

Etter tirsdagens kamp er Trio nummer ti på tabellen med null poeng, mens Nord er serieleder med tolv poeng.

Hallvard Leite var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Trio måle krefter med Vedavåg Karmøy, mens Nord møter Vedavåg Karmøy.