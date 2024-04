Skidar tok en tidlig ledelse i kampen ved Abrahamsen, og Christian Tollefsen scoret og doblet ledelsen for Skidar. Abrahamsen la på til 3-0 for Skidar etter 23 minutter, og Truls Realfsen (Skidar) satte inn et straffespark noen minutter før sidebytte. Etter 45 minutters spill var hattricket et faktum for Abrahamsen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 5-0 etter første omgang.

Skidar var suverene i andre omgang

Skidar-angriperen scoret sitt fjerde mål i kampen da han gjorde 6-0 noen minutter ut i andre omgang, og samme spiller økte til 7-0 tre minutter etter hvilen. Etter et kvarter av andreomgangen økte avstanden mellom lagene da Karl Marcus Hornes Thorsberg satte inn 8-0 for Skidar, og ni minutter før slutt økte Skidar ved kevin desmanu. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 9-0.

Skidars Erik Vikan Løite og Christian Tollefsen fikk se det gule kortet. For Langesund fikk Daniel Høyer Oland gult kort.

Skidar klatrer til andreplass

Etter torsdagens kamp er Skidar nummer to på tabellen med sju poeng, mens Langesund er på tiendeplass med ett poeng.

Jan-Erik Winther dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Langesund spiller neste kamp mot Hei 2 2. mai, mens Skidar spiller mot Kroken to dager senere.