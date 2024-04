Emilian Sæther Nyborg ga Leksvik ledelsen etter 20 minutters spill, men Bremseth sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 etter 31 minutter. Samme spiller scoret sitt andre mål da han gjorde 2-1 ni minutter senere. Ingen av lagene rakk å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-2.

Rissa 2 / Stadsbygd 2 / Vanvik 2 holdt stand

Karl Ludvik Waterloo Killingberg sørget for balanse i Leksvik-regnskapet da han satte inn 2-2 ti minutter ut i andre omgang, og Nyborg scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-2 fem minutter senere. Mohammed Ahmed Dayi utlignet da han satte inn 3-3 etter 60 minutters spill, og Bremseth fikk sitt hattrick sju minutter før slutt. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 3-4.

Rissa 2 / Stadsbygd 2 / Vanvik 2 topper serien

Etter torsdagens kamp er Leksvik på sjetteplass på tabellen med null poeng, mens Rissa 2/Stadsbygd 2/Vanvik 2 er serieleder med seks poeng.

Arne Andreas Valstad var dommer i kampen.

I neste runde skal Leksvik måle krefter med Stjørna/HIL/Fevåg 30. april. Rissa 2/Stadsbygd 2/Vanvik 2 møter Fosen 1. mai.