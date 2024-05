Grane 3 tok ledelsen da Simonas Stakionis scoret allerede etter ni minutters spill, og åtte minutter senere doblet S. Stakionis ledelsen til Grane 3. Marius Olsen reduserte til 1-2 et kvarter før hvilen, og Tobias Lærum-Johansen utlignet da han satte inn 2-2. Det resultatet sto seg til pause. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-2.

Øyestad hadde grunn til å juble

Sebastian Gundersen ga Øyestad ledelsen da det var spilt et kvarter av andreomgangen, og Lars Isak Graue sørget for at stillingen var 4-2 ett minutt før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 2-4.

Carsten Nicolay Kvam Mathiesen og Fredrik Vik Lund fikk se det gule kortet.

Klatret på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Grane 3 på sjetteplass på tabellen med fire poeng, mens Øyestad er nummer fire med seks poeng.

Andreas Luteberget var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Øyestad måle krefter med Imås 2/Jerv 4, mens Grane 3 møter Hisøy.