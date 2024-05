Etter 25 minutters spill tok Vigør ledelsen ved Elias Eriksen Aleksandersen. Vigør var på farten igjen rett etterpå. De doblet ledelsen da Henrik Vatland Heggland satte inn 2-0, og resultatet sto seg til hvilen. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 2-0.

Hentet inn ledelsen

Etter et kvarter av andreomgangen reduserte Snorre Ulriksen Flatebø til 1-2 for Jerv, og et kvarter før slutt scoret Lars Aasbø Lundberg for Jerv. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 2-2.

Tobias Hyltner Evensen fikk se det gule kortet.

Beholdt plassen på tabellen

Etter tirsdagens kamp ligger Vigør på fjerdeplass på tabellen med ni poeng, mens Jerv er på andreplass med 13 poeng.

Simon Drejer Laustsen dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Vigør spiller mot Flekkefjord 7. mai, mens Jerv spiller neste kamp mot Randesund.