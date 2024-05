Volda gikk opp i 1-0-ledelse etter et kvarters spill, men Sagdahl sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1. Samme spiller sendte Langevåg i ledelsen etter 29 minutter. Da lagene gikk til pause etter 35 minutter, var stillingen 1-2.

Langevåg beholdt føringen

Et kvarter før full tid scoret Langevåg ved Mille Fylling Hauge. Volda gjorde 2-3 fem minutter senere. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 2-3.

Tok steg på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Volda nummer fire på tabellen med seks poeng, mens Langevåg er på andreplass med sju poeng.

Aleksander Bjerkvik var kampleder.

7. mai skal Volda møte Rollon/Aksla/Guard 2, mens Langevåg møter Godøy.