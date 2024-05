Henrik Marcus Albretsen sendte Brevik i ledelsen da han satte inn 1-0 etter bare seks minutter, og fem minutter før sidebytte doblet Jacobsen ledelsen til Brevik. To minutter senere økte avstanden mellom lagene da samme spiller satte inn 3-0 for Brevik. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 3-0.

Hjemmelaget økte ledelsen

Yafet Yosief Tekle la på til 4-0 for Brevik fem minutter ut i andreomgangen, og en spiller økte ledelsen da han satte inn 5-0 etter 52 minutters spill. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 5-0.

Klatret til tredjeplass

Etter tirsdagens kamp er Brevik nummer tre på tabellen med seks poeng, mens Pors 2 er på sjetteplass med tre poeng.

Khalid Ali Burale dømte kampen.

I neste runde skal Pors 2 måle krefter med Hei 14. mai. Brevik møter Skarphedin 15. mai.