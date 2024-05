Støren tok ledelsen da Ola Belsvik scoret etter 16 minutter, og Folstad fikk nettsus og doblet ledelsen etter 27 minutters spill. Sju minutter senere scoret Belsvik sitt andre mål da han gjorde 3-0. Stillingen sto seg til pause. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 3-0.

Redusering etter pause

Jo Solvang Aamodt reduserte til 1-3 da det var spilt et kvarter av andre omgang, og fem minutter senere reduserte Tylldal ved Simen Solvang Aamodt. Et kvarter før full tid utlignet Brede Moen for Tylldal. Folstad sørget for at Støren tok ledelsen igjen med sin scoring fem minutter senere. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 4-3.

Klatret på tabellen

Etter mandagens kamp ligger Støren på sjetteplass på tabellen med seks poeng, mens Tylldal er på sjuendeplass med tre poeng.

Mohammad Isa Shahamat dømte kampen.

I neste runde skal Tylldal måle krefter med Gimse 11. mai. Støren møter Sokna 13. mai.