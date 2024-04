Utleira fikk en kjempestart på kampen da Haugen sendte laget sitt i ledelsen etter kun fem minutters spill, og Utleira-angriperen scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 2-0 ett minutt senere. Etter elleve minutter fikk Rennebu straffespark, og Ole Gunnes scoret fra ellevemetersmerket. Mats Emanuel Renander sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 2-2 etter 24 minutters spill. Fire minutter før pause var hattricket et faktum for Haugen. Lagene gikk av banen på stillingen 3-2 etter første omgang.

Fulltreffer fra ellevemetersmerket

Fadil Nouh Khalali scoret for Utleira to minutter før slutt, slik at resultattavla viste 4-2. Gunnes (Rennebu) scoret på straffe like etterpå. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 4-3.

Utleiras Christian Lohne Haugen, Fadil Nouh Khalali og Markus Blåsmo Ydstie fikk gult kort. For Rennebu fikk Simen Hårstad gult kort.

Klatret på tabellen

Etter fredagens kamp er Utleira nummer fire på tabellen med seks poeng, mens Rennebu er på sjetteplass med fire poeng.

Hussein Ali Sharif var dommer i oppgjøret.

Rennebu spiller neste kamp mot Kvik 2 2. mai, mens Utleira spiller mot Vestbyen dagen etter.