Gneist 2 tok en tidlig ledelse i kampen ved Sina Eline Håvardstun Solberg. Etter 16 minutters spill ble vondt til verre for Austevoll 2, da Tuva Christensen Sjøthun doblet ledelsen for Gneist 2. åtte minutter senere økte Gneist 2 ved Kristine Dyb Endresen. Noen minutter før sidebytte scoret Gneist 2-spilleren igjen da hun gjorde 4-0, og det sto seg til pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 4-0.

Målshow etter pause

Fire minutter etter hvilen økte avstanden mellom lagene da en spiller satte inn 5-0 for samme lag, og etter 52 minutter økte avstanden mellom lagene da Siri Smedinga Valberg satte inn 6-0. Sina Eline Håvardstun Solberg scoret sitt andre mål da hun gjorde 7-0 seks minutter senere, og samme spiller laget hattrick da hun la på til 8-0 etter 60 minutters spill. Siri Smedinga Valberg la på til 9-0 for hjemmelaget sju minutter senere. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 9-0.

Gneist 2 serieleder

Etter kampen står både Gneist 2 og Austevoll 2 med seks poeng.

Sam-Erik Berstad Strandbakken var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Austevoll 2 spiller neste kamp mot Søreide 23. mai, mens Gneist 2 bryner seg på Søreide 1. juni.