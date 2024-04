Molde 3 tok ledelsen ved Lotte Storetvedt Strandebø et kvarter før pause, og Molde 3 var på farten igjen to minutter senere. De doblet ledelsen da Synne Bjerkeli satte inn 2-0. Etter 29 minutters spill ble avstanden mellom lagene mindre da Sofie Robertsen reduserte til 1-2. Like etterpå scoret Synne Bjerkeli sitt andre mål da hun gjorde 3-1. Sofie Robertsen reduserte for Vestnes Varfjell to minutter før sidebytte. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-2.

Molde 3 dro ifra

Synne Bjerkeli sikret seg hattrick da hun ordnet 4-2 etter 63 minutter, og Molde 3 rykket ytterligere ifra da Kristine Bugge-Reinen økte ledelsen fem minutter senere. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 5-2.

Kjempet seg opp til tredjeplass

Etter søndagens kamp er Molde 3 på tredjeplass på tabellen med tre poeng, mens Vestnes Varfjell er nummer sju med ett poeng.

Kåre Bergset dømte kampen.

I neste runde skal Molde 3 møte Sunndal 2, mens Vestnes Varfjell møter Straumsnes.