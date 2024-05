Arnesen (Austrått) satte inn et straffespark noen minutter før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-0 til pause.

Scoring fra elleve meter

28-åringen fikk nettsus og doblet ledelsen for Austrått da det var spilt et kvarter av andre omgang. Da det var spilt en halv time i andreomgangen, fikk Austrått straffespark, og Andreas Svela scoret fra ellevemetersmerket. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Oppgjøret endte dermed 3-0.

Emerson van der Veen (Randaberg 2) og Brede Vedø Saunders (Austrått) fikk begge gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter torsdagens kamp er Austrått nummer sju på tabellen med sju poeng, mens Randaberg 2 er på tolvteplass med null poeng.

Miguel Angel Pinzon Forero dømte oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Randaberg 2 spiller neste kamp mot Tasta 6. mai, mens Austrått møter Oltedal dagen etter.