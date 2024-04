Det ble ingen målrik start på oppgjøret mellom Nordhordland 2 og Gneist 2. Da lagene gikk til pause, viste resultattavla 0-0.

Fikk marsjordre

Tim Nicholas Ulvik Bjørnset ga laget sitt ledelsen da han satte inn 1-0-målet noen minutter etter pause. Tommy Mellingen Litleskare (Nordhordland 2) scoret på straffe da det var spilt en halv time i andre omgang, og Steffen Haugsvær Hjertås sendte Nordhordland 2 i ledelsen da han satte inn 2-1 to minutter før slutt. Gneist 2s Emil Reikvam Vikhagen ble sendt i dusjen da han pådro seg sitt andre gule kort like etterpå. Etter 90 minutters spill ble Bjørnset (Gneist 2) sendt i garderoben da han fikk sitt andre gule kort. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 2-1.

Nordhordland 2s Aleksander Belland Eriksen og Emil Herland pådro seg gult kort. For Gneist 2 fikk Jose Augusto Martins Pauperio og Ole Soltvedt Drivenes gult kort.

Klatret på tabellen

Etter oppgjøret har både Nordhordland 2 og Gneist 2 fire poeng.

Jan Terje Erichsen var dommer i kampen.

28. april skal Nordhordland 2 møte Radøy 2, mens Gneist 2 møter Hausvik.