Viktor Alois Årseth ga Nidelv 2/Utleira 2 ledelsen etter 23 minutters spill. Astor 2s Jonathan Stene Munkvold scoret fra straffemerket sju minutter senere, og samme spiller (Astor 2 G16) scoret 2-1 fra straffemerket etter 32 minutter. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-2 til pause.

Nidelv 2 / Utleira 2 tok alle poengene

Robin Zaya Walle utlignet for Nidelv 2/Utleira 2 noen minutter etter sidebytte, og Nidelv 2/Utleira 2 tok ledelsen igjen da R. Walle scoret noen minutter ut i andreomgangen. Etter 52 minutters spill scoret Max Johansen Sandø for Nidelv 2/Utleira 2, og Sharif Mudei økte til 5-2 for hjemmelaget åtte minutter senere. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 5-2.

Ble værende på niendeplass

Etter oppgjøret står både Nidelv 2/Utleira 2 og Astor 2 med tre poeng.

Estin Johnsen Ryen var dagens dommer.

I neste runde skal Nidelv 2/Utleira 2 møte Strindheim 3, mens Astor 2 møter Byåsen 3.