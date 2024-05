Sofie Engseth ga Bardufoss/Bardu 2 ledelsen etter 19 minutter. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-1 til pause.

Bortelaget sikret poeng

Bardufoss/Bardu 2-spilleren scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 2-0 da det var spilt et kvarter av andre omgang. Mathilde Helén Hagensen reduserte til 1-2 sju minutter senere, og Sofie Selseth-Hermansen sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 2-2 ni minutter før slutt. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 2-2.

Klatret til femteplass

Etter torsdagens kamp er Kvaløya 3 på femteplass på tabellen med ett poeng, mens Bardufoss/Bardu 2 er nummer to med fire poeng.

Jarle Rune Mathisen var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Kvaløya 3 spiller mot Hamna 2 15. mai, mens Bardufoss/Bardu 2 spiller neste kamp mot Ulfstind.