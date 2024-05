Gabriel Gudmundsen Berge sendte Odda i ledelsen etter bare ti minutters spill, og Åsebø scoret og doblet ledelsen for Odda. Odda rykket ytterligere ifra da Jonas Augestad Nysveen økte ledelsen noen minutter før hvilen. Etter 45 minutter reduserte Bremnes ved Keiser Akbery. Etter halvspilt kamp sto det 1-3.

Bortelaget dro ifra

Åsebø satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Odda da det var spilt et kvarter av andreomgangen, og fire minutter senere la Oskar Lindskog-Lund på til 5-1 for Odda. Et kvarter før full tid reduserte Bremnes da Rizni Riyas satte inn 2-5-målet. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 2-5.

Bremnes' Matteus Alvsvåg, Akbery, Kristoffer Fosstveit Erstad og Sindre Habbestad Gjerde fikk gult kort. For Odda fikk Berge og Jonas Hetland gult kort.

Odda serieleder

Etter mandagens kamp er Bremnes på sjuendeplass på tabellen med tre poeng, mens Odda ligger på førsteplass med elleve poeng.

Frode Wold dømte kampen.

Bremnes spiller neste kamp mot Sauda 29. mai, mens Odda prøver seg mot Trio 5. juni.