Hødd fikk en drømmestart på kampen da Julie Ulstein Myrene sendte laget sitt i føringen etter kun ni minutter, men Victoria Avseth Andersen sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1 ni minutter senere. Da lagene gikk i garderoben etter 45 minutter, var stillingen 1-1.

Var suverene i andre omgang

Hjemmelaget tok ledelsen igjen ved Aase Ulstein noen minutter ut i andre omgang, og Mari Seljeset Sandvik sørget for jubel da hun satte inn 3-1 etter 63 minutters spill. Fem minutter senere økte Hødd ved Sandra Gustavsen. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 4-1.

Hødd beholder tredjeplass

Aksla har ikke tatt poeng på sine fire første kamper.

Etter onsdagens kamp er Hødd på tredjeplass på tabellen med ti poeng, mens Aksla er nummer seks med null poeng.

Niklas Bertil Hurlen Spets var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Hødd møte AaFK Fortuna 2, mens Aksla møter Volda.