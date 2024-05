Notodden 2 fikk et forsprang da Jwan Adib Bali satte inn 1-0 etter tolv minutters spill, men Mikkel Østmo Hansen sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 sju minutter senere. Etter 20 minutter tok Pors 2 ledelsen ved Rebar Kheiro, og Magnus Bolt Orrem scoret 3-1-målet for Pors 2 like etterpå. Pors 2 økte ledelsen da Aksel Overøye Sommersel satte ballen i nettet etter 23 minutters spill. Dermed var stillingen 4-1, og Orrem økte ledelsen da han satte inn 5-1 seks minutter senere. Sommersel økte til 6-1 for Pors 2 fem minutter før sidebytte. Ved pause var stillingen 6-1.

Målshow i andre omgang

Pors 2-spilleren fikk sitt hattrick to minutter etter hvilen, og rett etterpå la Noah Ødegård på til 8-1 for samme lag. Etter 52 minutter økte avstanden mellom lagene da samme spiller satte inn 9-1 for Pors 2, og Ibrahim Bilal Hammou satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 67 minutters spill. Fem minutter senere var hattricket et faktum for Ødegård. Ingen av lagene klarte å score flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 11-1.

Ble værende på fjerdeplass

Etter onsdagens kamp er Pors 2 nummer fire på tabellen med fire poeng, mens Notodden 2 er på femteplass med null poeng.

Erik Karlstrøm var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Notodden 2 spiller neste kamp mot Odd 2 21. mai, mens Pors 2 bryner seg på Tollnes 2 dagen etter.