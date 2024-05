Magnus Aaron Vesterheim sendte Skånland foran da han satte inn 1-0 etter kun sju minutters spill. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-0.

Bortelaget kunne juble til slutt

Lockert utlignet til 1-1 da han satte ballen i mål sju minutter etter hvilen, og Melbo tok ledelsen da Erik Eilertsen Burchardt scoret fem minutter senere. Etter et kvarter av andreomgangen scoret Lockert sitt andre mål da han gjorde 3-1. Petter Nikolai Hustad reduserte til 2-3 for Skånland like etterpå. Etter 67 minutter scoret Torjus Nilsen Nikolaisen for Melbo. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 2-4.

Skånlands Petter Nikolai Hustad og Stian Christensen pådro seg gult kort. For Melbo fikk Trym Roger Ringø Johansen og Erik Eilertsen Burchardt gult kort.

Melbo topper tabellen

Etter lørdagens kamp er Skånland på sjuendeplass på tabellen med tre poeng, mens Melbo er serieleder med ni poeng.

Bjarne Eriksen var dommer.

Skånland spiller neste kamp mot Harstad 2 16. mai, mens Melbo møter Leknes 29. mai.