Sakarias Skorve sendte Odd i føringen etter kun tre minutter. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 0-1.

Var suverene i andre omgang

Ni minutter etter pause ble vondt til verre for Gjerpen 3, da Eskil Aas doblet ledelsen for Odd. Etter 80 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Surena Matinrad satte inn 3-0 for Odd, og samme lag økte ledelsen da Preben Roligheten satte ballen i nettet ett minutt på overtid. Dermed var stillingen 4-0. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 0-4.

Gjerpen 3s Dennis Berberg fikk gult kort. For Odd fikk Stian Solheim og Olav Norendal Braathen gult kort.

Odd serieleder

Odd står med full pott så langt denne sesongen.

Etter mandagens kamp ligger Gjerpen 3 på femteplass på tabellen med sju poeng, mens Odd er på førsteplass med tolv poeng.

Khalid Mohammed Mosa var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Odd prøver seg mot Skarphedin 2 22. mai, mens Gjerpen 3 spiller neste kamp mot Pors 28. mai.