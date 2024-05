Kolstad 2 fikk en kjempestart på kampen da Homstad sendte laget sitt i føringen etter kun åtte minutter, og Vegard Morken doblet ledelsen for Kolstad 2 da han satte inn 2-0 tre minutter senere. Eirik Øverås Selven økte ledelsen da han satte inn 3-0 etter 23 minutters spill, og Homstad scoret sitt andre mål da han gjorde 4-0 etter 37 minutter. Tom Martin Amundsen Bremseth gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-4 rett etterpå. Homstad gjorde hattrick noen minutter før sidebytte, og samme mann satte ballen i nettet og økte ledelsen noen minutter før hvilen. Etter halvspilt kamp sto det 6-1.

Økte ledelsen

Etter 56 minutters spill la Homstad på til 7-1 for Kolstad 2. Remyra reduserte til 2-7 ved Liam Vedal Berdahl etter 68 minutter. Stian Enlid la på til 8-2 for Kolstad 2 i samme minutt. Etter 78 minutters spill ble avstanden mellom lagene redusert da Joachim Rømo reduserte til 3-8. Kolstad 2 økte ledelsen da Andre Marthinussen Larsen satte ballen i nettet etter 90 minutter. Dermed var stillingen 9-3. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 9-3.

Kolstad 2s Jørgen Einbu Gregersen fikk gult kort.

Kolstad 2 serieleder

Etter mandagens kamp ligger Kolstad 2 på førsteplass på tabellen med 13 poeng, mens Remyra er på ellevteplass med null poeng.

Hassan Ahmed Halane dømte kampen.

22. mai er det ny kamp for Remyra. Da møter de Malvik 2/Hommelvik 2. Kolstad 2 skal måle krefter med Malvik 2/Hommelvik 2 30. mai.