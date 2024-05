Glimts Peder Kvåle scoret på straffe bare noen minutter ut i kampen, og Joachim Width doblet ledelsen for da han satte inn 2-0 etter elleve minutters spill. Orkla 3 reduserte til 1-2 ved Bjørn Normann Aasen åtte minutter senere. Joakim Løseth Risli sørget for at stillingen var 3-1 etter 24 minutter, og Kim Roar Stavnes Rye økte ledelsen da han satte inn 4-1 etter 35 minutters spill. Simon Vattengård satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-1 for Glimt. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 1-5.

Glimt holdt stand etter pause

Sju minutter før slutt la Thomas Evjen Rygh på til 6-1 for Glimt. Sju minutter senere ble avstanden mellom lagene mindre da Espen Westberg reduserte til 2-6. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 2-6.

Orkla 3s Petter Tveitnes fikk se det gule kortet.

Troner øverst

Orkla 3 har tapt sine to siste kamper.

Etter mandagens kamp ligger Orkla 3 på åttendeplass på tabellen med tre poeng, mens Glimt er på førsteplass med tolv poeng.

Kim Reitan var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Orkla 3 møter Frøya IL 20. mai, mens Glimt spiller neste kamp mot Lensvik.