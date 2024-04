Orkanger 2 gikk opp i 1-0-ledelse etter kun ti minutter, men Håvard Furberg utlignet til 1-1 da han satte ballen i mål etter 27 minutters spill. Frøya IL tok føringen da Aron Sørstrand Strømme satte inn 2-1 etter 38 minutter, men Orkanger 2 gjorde 2-2 sju minutter senere. Lagene gikk av banen på stillingen 2-2.

Frøya IL var suverene i andre omgang

Sørli sendte Frøya IL i ledelsen igjen noen minutter etter hvilen, og Frøya IL-spiller Nataniel Sandvik Furberg satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 4-2. Orkanger 2 gjorde 3-4 ti minutter ut i andre omgang. Oliver Solli Espnes scoret 5-3-målet rett etterpå. Orkanger 2 scoret etter 67 minutters spill. Stian Kristiansen sørget for at stillingen var 6-4 fire minutter senere, og Sørli satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-4 for Frøya IL. Eirik Vatn Fredagsvik satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 90 minutter. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 8-4.

Nye poeng skal deles ut

Borge Indergård var dommer.

Orkanger 2 spiller neste kamp mot Meldal 22. april, mens Frøya IL spiller mot Melhus 3 26. april.