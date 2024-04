Baune 2 tok ledelsen tidlig i oppgjøret etter scoring ved Jonathan Falk Hertzberg, men Ulrik Mørch Fosse sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 etter bare ti minutters spill. Etter 22 minutter fikk Kvernbit 2 straffe, og Lasse Hellen Kårbø scoret 2-1-målet. Hans Fredrik Brundtland-eide satte ballen i mål fire minutter senere for Kvernbit 2 og sørget for at stillingen var 3-1. Stillingen sto seg til hvilen. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-1.

Var suverene i andre omgang

Seks minutter etter sidebytte økte Kvernbit 2 ved Tobias Duesund Wisnes, og Sondre Fersnes Johannesen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-1 for samme lag rett etterpå. Etter et kvarter av andre omgang scoret Wisnes igjen da han gjorde 6-1, og minuttet før full tid la Kårbø på til 7-1 for samme lag. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 7-1.

Kvernbit 2s Mathias Solvi Køhne og Hussein Sirwan Hussein fikk se det gule kortet. For Baune 2 fikk Markus Alonga Syahosola og Eivind Serck-Hanssen gult kort.

Kvernbit 2 leder serien

Etter søndagens kamp er Kvernbit 2 på førsteplass på tabellen med tre poeng, mens Baune 2 er på åttendeplass med null poeng.

Kjell Gudvangen var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Baune 2 måle krefter med Bergen Nord 2, mens Kvernbit 2 møter Nordhordland 2.