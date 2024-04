Dette er dagens målscorere for Eid: Samson Bakke med to mål, Lucas Aleksander Midthjell med to mål, Simen Alsaker, Peder Tafjord Meland og Pål Sverre Lillebø.

Referatet blir oppdatert når tidspunkt har blitt registrert for alle viktige hendelsene.

Troner øverst

Etter tirsdagens kamp ligger Eid på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Florø 4 er på tredjeplass med tre poeng.

Kristian Gunnestad var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Florø 4 måle krefter med Måløy, mens Eid møter Stryn.