Tynset 2 fikk en drømmeåpning på kampen da Silje Vang sendte laget sitt i føringen allerede etter fem minutter, men Ingeborg Ryen Østgårdstrøen sørget for balanse i regnskapet da hun satte inn 1-1 etter 18 minutters spill. Müller sendte Tynset 2 i føringen igjen da hun satte inn 2-1 rett etterpå, og fem minutter før pause scoret samme spiller sitt andre mål da hun gjorde 3-1. Tynset 2 økte ledelsen da Elina Dalbakk Dammen satte ballen i nettet fem minutter senere. Dermed var stillingen 4-1. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 1-4 etter første omgang.

Tynset 2 var suverene i andre omgang

Da det var spilt et kvarter av andre omgang, økte Tynset 2 til 5-1, og ti minutter senere økte avstanden mellom lagene da Hannah Mikkelsen satte inn 6-1. Mira Aurelia Fossum økte ledelsen for Tynset 2 da hun satte inn 7-1 etter 65 minutter, og fem minutter senere økte avstanden mellom lagene da Sara Nygjelten Enoksen satte inn 8-1 for Tynset 2. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 1-8.

Topper serien

Etter onsdagens kamp er Os/Nansen 3/Tolga-Vingelen 3 nummer seks på tabellen med null poeng, mens Tynset 2 er på førsteplass med seks poeng.

Silje Silderen-Moholt dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Tynset 2 måle krefter med Os/Nansen 2/Tolga-Vingelen 2, mens Os/Nansen 3/Tolga-Vingelen 3 møter Kvikne.