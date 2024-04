Frida Berg sørget for at Frei 2 fikk en drømmeåpning på oppgjøret da hun satte ballen i mål etter bare fem minutters spill, men en spiller utlignet for Sunndal ni minutter senere. Ingrid Utne sendte Sunndal foran da hun satte inn 2-1 etter 15 minutter, og Mina Volden sørget for jubel da hun satte inn 3-1 noen minutter før sidebytte. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-3 etter første omgang.

Beholdt ledelsen

Sunndal-angriperen satte ballen i nettet og økte ledelsen da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Frei 2 reduserte til 2-4 ved Isabell Rolland Bjerknes like etterpå. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 2-4.

Ny runde - nye muligheter

Nathalie Lillevevang Haldorsen var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Sunndal spiller neste kamp mot Kvass/Ulvungen/Tingvoll 1. mai, mens Frei 2 prøver seg mot FCK 2 dagen etter.