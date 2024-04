Karl Ludvik Waterloo Killingberg sendte Leksvik i føringen bare noen minutter ut i første omgang, og Leksvik doblet ledelsen da Anders Løkken Myrabakk satte inn 2-0 etter elleve minutter. Fem minutter senere ble avstanden mellom lagene redusert da Henning Nilsen reduserte til 1-2. Vetle Ramdal Farbu satte ballen i mål etter 22 minutters spill, og ni minutter senere scoret Myrabakk igjen da han gjorde 4-1. Noen minutter før hvilen reduserte Hovde til 2-4 for Ørland 2. Ingen av lagene rakk å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 2-4.

Ble utvist

Fem minutter etter pause reduserte Ørland 2 da Daniel Alexander Svenning Dahl satte inn 3-4-målet, og like etterpå utlignet Oskar Marius Døsvik for Ørland 2. Hovde scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 5-4 etter 52 minutter. Ti minutter senere ble Myrabakk (Leksvik 9er G16) sendt i garderoben da han pådro seg sitt andre gule kort, og Ragnar Espen Alviniussen sørget for jubel da han satte inn 6-4 fem minutter før slutt. Ett minutt før slutt fikk Leksvik straffespark. Emilian Sæther Nyborg scoret 5-6-målet. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 6-5.

Ørland 2s Lukas Ledal-Bones og Erik Andreas Nysæter fikk gult kort. For Leksvik fikk Farbu gult kort.

Spennende runde i vente

Vegar Skogen Drilen dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Ørland 2 måle krefter med Fosen, mens Leksvik møter Rissa 2/Stadsbygd 2/Vanvik 2.