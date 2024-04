Donn 2 tok føringen da Sørensen satte inn 1-0 etter 19 minutter, og tre minutter senere doblet Kasper Sørensen Elson ledelsen til Donn 2. et kvarter før hvilen økte avstanden mellom lagene da Sørensen satte inn 3-0 for Donn 2, og like etterpå økte Donn 2 ved Marcus Riste Andreassen. Johannes Haarklau reduserte for Randesund 2 etter 32 minutters spill. Lagene gikk i garderoben på stillingen 4-1 til pause.

Økte ledelsen

Jesper Emil Lindseth økte ledelsen for Donn 2 da han satte inn 5-1 etter et kvarter av andreomgangen. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 5-1.

Ibrahim Jumaa Taleb (Randesund 2 G16) og Elliot Kjelle-Skjelbred (Donn 2 G16) fikk begge gult kort.

Kjempet seg opp til tredjeplass

Etter torsdagens kamp er Donn 2 på tredjeplass på tabellen med tre poeng, mens Randesund 2 er nummer åtte med ett poeng.

Enrique Ibaceta Gonzalez var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Randesund 2 måle krefter med Risør/Gjerstad/Tvedestrand/Vegårshei, mens Donn 2 møter Imås/Jerv 3.