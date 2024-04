Namsos 2 tok en tidlig ledelse ved Lasse Øien, men Kolvereid utlignet til 1-1 da Isak Lundseng Moen satte ballen i mål etter tolv minutter. Kolvereid tok føringen da Lasse Aleksander Leirvik satte inn 2-1 fem minutter senere, og Odin Edgarsson Brønseth sørget for at resultattavla viste 3-1 etter 20 minutters spill. Ni minutter senere økte avstanden mellom lagene da Brage Øren satte inn 4-1, og Oliver Antonio Mørch satte ballen i nettet og økte ledelsen fire minutter før hvilen. Like etterpå ble avstanden mellom lagene redusert da Øien reduserte til 2-5. Stillingen sto seg til pause. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 5-2.

Kolvereid forsvarte ledelsen

Kolvereid økte ledelsen da Mørch satte ballen i nettet etter 70 minutter. Dermed var stillingen 6-2. Ett minutt senere fullførte Øien sitt hattrick, og da det var spilt en halv time i andre omgang, reduserte Nikolai Lyngsnes til 4-6. Kolvereid rykket ytterligere ifra da Brønseth økte ledelsen sju minutter senere. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 7-4.

Kolvereids Odin Edgarsson Brønseth og Brage Øren fikk gult kort. For Namsos 2 fikk Kim Aleksander Paulsen gult kort.

Klatret til tredjeplass

Namsos 2 har tapt to strake kamper.

Etter mandagens kamp er Kolvereid på tredjeplass på tabellen med tre poeng, mens Namsos 2 ligger på ellevteplass med null poeng.

Andreas Lauritz Sørensen var kampleder.

I neste runde skal Kolvereid måle krefter med Inderøy 27. april. Namsos 2 møter Rørvik 2 30. april.