Etter kun seks minutters spill var Stord/Solid/Trott 2 uheldig og scoret selvmål. William Carruthers utlignet da han satte inn 1-1 to minutter senere, og Favour Ikhurhe sendte Stord/Solid/Trott 2 i ledelsen etter 22 minutter. Stord/Solid/Trott 2-angriperen scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-1 like etterpå. Lagene gikk til pause på stillingen 3-1.

Målshow etter pause

William Carruthers la på til 4-1 for Stord/Solid/Trott 2 et kvarter før slutt, og to minutter senere vartet Favour Ikhurhe opp med hattrick. Stord/Solid/Trott 2 økte ledelsen da Vegar Eldøy satte ballen i nettet etter 65 minutters spill. Dermed var stillingen 6-1, og samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen rett etterpå. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 7-1.

Klatret på tabellen

Etter mandagens kamp er Stord/Solid/Trott 2 på andreplass på tabellen med fire poeng, mens Kopervik er nummer sju med ett poeng.

Jonas Vattem dømte oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Kopervik måle krefter med Trott 2, mens Stord/Solid/Trott 2 møter Vard Haugesund.