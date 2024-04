Just fikk en kjempestart på kampen da Mørch sendte laget sitt i ledelsen etter bare seks minutter, og samme spiller scoret og doblet ledelsen for Just tre minutter senere. Simen Nygård satte ballen i nettet og økte ledelsen fem minutter før pause, og Johan William Salvesen-Rysstad økte ledelsen for Just da han satte inn 4-0 like etterpå. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 4-0.

Ekspederte straffe i mål

Da det var spilt en halv time i andreomgangen, vartet Mørch opp med hattrick, og Just-angriperen scoret sitt fjerde mål i kampen da han gjorde 6-0 ti minutter senere. Tre minutter før slutt laget Just straffe. Lia scoret fra krittmerket. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 6-1.

Justs Ole Leander Lindland Børufsen og Marcus Vollen Vestbø fikk se det gule kortet. For Lia fikk Lars Brynjulv Nordbø og Ånund Tveit gult kort.

Slik spilles neste runde

Terje Haugland var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Just spiller neste kamp mot Imås 23. april, mens Lia spiller neste kamp mot Lillesand.