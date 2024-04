Alexander Rahming sendte Vuku 2 tidlig i føringen, og Vuku 2 var på farten igjen etter elleve minutter. De doblet ledelsen da Elvebakk satte inn 2-0. Per Martin Bratli la på til 3-0 for Vuku 2 rett etterpå, og Runar Storsve Olsen økte ledelsen da han satte inn 4-0 etter 33 minutters spill. To minutter senere scoret Elvebakk igjen da han gjorde 5-0. Fire minutter før hvilen reduserte Helgådal ved Petter Garli. Like etterpå fullførte Elvebakk sitt hattrick. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 6-1.

Målshow i andre omgang

Gaute Storholmen satte ballen i nettet og økte ledelsen noen minutter ut i andreomgangen, og Daniel Haugan Vestrum økte til 8-1 etter 57 minutter. Tre minutter senere la Robin Auran på til 9-1 for Vuku 2, og Bratli økte ledelsen for Vuku 2 da han satte inn 10-1 seks minutter før slutt. Rett etterpå økte avstanden mellom lagene da Benjamin Ruben Martinsen satte inn 11-1 for Vuku 2, og Auran scoret sitt andre mål da han gjorde 12-1 minuttet før full tid. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 12-1.

Daniel Haugan Vestrum (Vuku 2) og Iver Gjedrem Lund (Helgådal) fikk begge gult kort.

Vuku 2 serieleder

Etter mandagens kamp er Vuku 2 på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Helgådal ligger på tiendeplass med null poeng.

Ragnar Wist var dagens dommer.

2. mai er det ny kamp for Helgådal. Da møter de Hegra. Vuku 2 skal måle krefter med Hegra 6. mai.