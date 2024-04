Melhus/Gimse tok ledelsen ved Phillip Sakeus Frengen Øye etter 25 minutter. Ved pause sto det 0-1.

Målshow i andre omgang

Melhus/Gimse-angriperen scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 2-0 et kvarter før full tid, og ett minutt senere økte avstanden mellom lagene da Vetle Lilleås Brostrøm satte inn 3-0 for Melhus/Gimse. Etter 60 minutters spill var hattricket et faktum for Phillip Sakeus Frengen Øye, og like etterpå scoret samme spiller sitt fjerde mål da han gjorde 5-0. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 0-5.

Niklas Hauge Børset pådro seg gult kort.

Poengjakten fortsetter

Ask Nikolay Dragsten var dommer.

I neste runde skal Melhus/Gimse måle krefter med Nidelv 24. april. Astor møter Kattem 27. april.