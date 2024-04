Oprann-Hegland sørget for at Gjerpen/Fossum 2 fikk en drømmeåpning på oppgjøret da han satte ballen i mål allerede etter tre minutter, og samme spiller doblet ledelsen for Gjerpen/Fossum 2 da han satte inn 2-0 seks minutter senere. Haakon Leander Markussen Nørstenes reduserte til 1-2 etter et kvarter, og rett etterpå scoret Amir Omer Ali Ahmed for Langesund/Stathelle 3. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 2-2.

Målshow etter pause

Mons Martinsen sendte Gjerpen/Fossum 2 i føringen igjen etter 52 minutter, og ti minutter senere var hattricket et faktum for Oprann-Hegland. Ni minutter før slutt la Oprann-Hegland på til 5-2 for Gjerpen/Fossum 2. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 5-2.

Gjerpen/Fossum 2s Timmian Røneid-Hansen og Jørgen Realfsen fikk se det gule kortet. For Langesund/Stathelle 3 fikk Abdinasir Abdifatah Mohamud gult kort.

Nye poeng skal deles ut

Saida Abbaszade var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Langesund/Stathelle 3 spiller neste kamp mot Hei 2 29. april, mens Gjerpen/Fossum 2 bryner seg på Hei 2 4. mai.