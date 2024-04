Maxmillian Hansen Bjørlykke sendte Hødd i ledelsen etter 18 minutter. Etter halvspilt kamp var stillingen 1-0.

Beholdt føringen

Håkon Wolstad Pracy utlignet da han satte inn 1-1 etter 40 minutters spill, og Emblem tok føringen da en av lagets spillere satte inn 2-1 fem minutter senere. Etter 62 minutter utlignet Tord Voksøy Steinsvik for Hødd, og Maxmillian Hansen Bjørlykke sørget for at Hødd tok ledelsen igjen med sin scoring ett minutt før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 3-2.

Emil Kaldhusdal Solibakke fikk se det gule kortet.

Poengjakten fortsetter

Osvald Georg Hammer Nygjerde dømte oppgjøret.

23. april er det ny kamp for Hødd. Da møter de Blindheim. Emblem skal måle krefter med Sykkylven 24. april.