Jonas Nøklegård sendte Storm i føringen da han satte inn 1-0 etter 18 minutter, men Emil Båld Westby sørget for balanse i Pors 2-regnskapet da han satte inn 1-1 et kvarter før sidebytte. Etter halvspilt kamp var stillingen 1-1.

Målshow etter pause

Fem minutter etter hvilen tok Storm ledelsen på nytt ved Magnus Hafredal Løkken, og Storm-spiller Johannes Basma Sætre satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 3-1. Løkken økte ledelsen for Storm da han satte inn 4-1 etter 69 minutters spill, og ni minutter før slutt økte Storm ved Nøklegård. Like etterpå reduserte Oskar Sundland Johnsen til 2-5 for Pors 2. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 5-2.

Storms Olav Bekkhus Ødegården og Lars Olsen fikk gult kort.

Klatret til tredjeplass

Etter mandagens kamp er Storm på tredjeplass på tabellen med seks poeng, mens Pors 2 ligger på tiendeplass med tre poeng.

Mentor Berisha var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Storm måle krefter med Tollnes 29. april, mens Pors 2 møter Herkules samme dag.