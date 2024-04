Henrik Serigstad Kildebo sendte Hei i føringen allerede i første minutt, men ett minutt senere utlignet Kristoffer Lipha Sogn for Snøgg. Jonatan Edward Hiorth Jellum sørget for at Hei tok ledelsen igjen med sin scoring allerede etter tre minutter, men Duarte Mathias Bento Marques sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2 fire minutter senere. Hei tok ledelsen på nytt da Vlad Ionescu scoret etter kun ti minutters spill, og etter 25 minutter scoret Jonatan Edward Hiorth Jellum igjen da han gjorde 4-2. Rett etterpå vartet samme spiller opp med hattrick. Da lagene gikk i garderoben etter 35 minutter, var stillingen 2-5.

Pyntet på resultatet

Marques reduserte for Snøgg sju minutter ut i andreomgangen, og etter 64 minutters spill reduserte en spiller til 4-5 for vertene. Eric Gomez Osei-Tutu sørget for jubel da han satte inn 6-4 fire minutter senere. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 4-6.

Hei serieleder

Etter onsdagens kamp er Snøgg på åttendeplass på tabellen med null poeng, mens Hei er serieleder med seks poeng.

Irfan Göktas var dommer i oppgjøret.

24. april er det ny kamp for Snøgg. Da møter de Tollnes. Hei skal måle krefter med Tollnes 8. mai.