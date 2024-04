Sandnesaunet ga Jerv en tidlig ledelse med sitt mål etter bare seks minutter, og Samuel Eintveit Isaksen fikk nettsus og doblet ledelsen etter 26 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 2-0.

Hjemmelaget økte ledelsen

Fem minutter ut i andre omgang la Ismail Tekin Yildirim på til 3-0 for Jerv, og Sandnesaunet scoret igjen da han gjorde 4-0 to minutter før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 4-0.

Tok steg på tabellen

Etter torsdagens kamp er Jerv nummer to på tabellen med ni poeng, mens Gimletroll er på tolvteplass med ett poeng.

Lars Amdal Røilid var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Jerv bryner seg på Grane Arendal 24. april, mens Gimletroll spiller neste kamp mot Lyngdal tre dager senere.