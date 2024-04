Hovding 7er fikk et forsprang da Henrik Haveland Reigstad satte inn 1-0 etter kun sju minutters spill, og Troy Verlo Sjøstrøm doblet ledelsen for da han satte inn 2-0 sju minutter senere. Etter 18 minutter økte avstanden mellom lagene da Øyvind Olsen Rydland satte inn 3-0. Kristoffer Fondevik Iversen reduserte for Nest-Sotra 7er like etterpå. Søilen la på til 4-1 for Hovding 7er etter 23 minutters spill, og samme mann scoret sitt andre mål da han gjorde 5-1 fire minutter senere. Lagene gikk av banen på stillingen 5-1.

Nest-Sotra pyntet på resultatet

Da det var spilt et kvarter av andre omgang, økte avstanden mellom lagene da Mads Nilsen satte inn 6-1 for Hovding 7er. Stian Nordal Daae reduserte til 2-6 seks minutter senere, og minuttet før full tid scoret Nest-Sotra-angriperen sitt andre mål da han gjorde 3-6. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 6-3.

Hovdings Danny Sæverud og Mads Nilsen fikk gult kort. For Nest-Sotra fikk Daniel André Risnes Ramirez-Suarez gult kort.

Leder serien

Etter fredagens kamp er Hovding nummer én på tabellen med fire poeng, mens Nest-Sotra er på sjetteplass med ett poeng.

Helge Alfheim var kampleder.

I neste runde skal Hovding måle krefter med Arna-Bjørnar 25. april. Nest-Sotra møter Eidsvåg (Hordaland) 28. april.