Michael André Knappskog Nicolaysen sendte Øygarden i føringen da han satte inn 1-0 etter kun fem minutter, men Liam Seim Olsen sørget for balanse i Fyllingsdalen 3-regnskapet da han satte inn 1-1 fire minutter senere. Etter halvspilt kamp var stillingen 1-1.

Like mange mål

Seks minutter etter sidebytte tok Øygarden ledelsen på nytt ved Loukas Grøneng Manosakis, og Mathias Andersen Dale satte ballen i mål seks minutter senere for Øygarden og sørget for at stillingen var 3-1. Beniamin Cristian Zidaru reduserte til 2-3 etter 57 minutters spill, og samme spiller utlignet da han satte inn 3-3 da det var spilt en halv time i andreomgangen. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 3-3.

Øygarden serieleder

Etter kampen står både Fyllingsdalen 3 og Øygarden med fire poeng.

Stig Eivind Stabell var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Fyllingsdalen 3 prøver seg mot Mathopen/Vadmyra 30. april, mens Øygarden spiller neste kamp mot Østsiden Askøy 2 dagen etter.