Flekkefjord fikk et forsprang da M. Birkeland satte inn 1-0 etter kun to minutters spill, og M. Birkeland scoret og doblet ledelsen for Flekkefjord. Flekkefjord rykket ytterligere ifra da Lotte Bruhjell økte ledelsen fem minutter senere, og Ida Log satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Flekkefjord. Fire minutter før pause la Solveig Mari Nedland på til 5-0 for Flekkefjord. Lagene gikk av banen på stillingen 5-0.

Hjemmelaget dro ifra

Thelma Omland økte ledelsen for samme lag da hun satte inn 6-0 etter 57 minutter, og Matilde Nilsen økte ledelsen da hun satte inn 7-0 fem minutter senere. Etter 63 minutters spill reduserte Demie Andre Bjørnshage til 1-7 for Lia/Express/Rygene 1 blå. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Kampen endte dermed 7-1.

Poengjakten fortsetter

Etter onsdagens kamp er Flekkefjord på tredjeplass på tabellen med sju poeng, mens Lia/Express/Rygene 1 blå ligger på femteplass med tre poeng.

Jan Næss var kampleder.

29. april er det ny kamp for Lia/Express/Rygene 1 blå. Da møter de Kvinesdal. Flekkefjord skal måle krefter med Hægebostad 2. mai.