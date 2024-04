Sykkylven tok ledelsen ved Heggdal etter 17 minutter. Etter halvspilt kamp var stillingen 1-0.

Økte ledelsen

Sykkylven-angriperen scoret sitt andre mål da hun gjorde 2-0 fire minutter før slutt, og Sanna Naustenget Hagebakk økte til 3-0 for Sykkylven fire minutter senere. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 3-0.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter mandagens kamp er Sykkylven på femteplass på tabellen med seks poeng, mens Spjelkavik ligger på tiendeplass med null poeng.

Kenzo-Mahoro Maroha var dommer i kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Sykkylven måle krefter med Skodje, mens Spjelkavik møter Sula.