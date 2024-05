Etter 14 minutter tok Fitjar ledelsen ved Gravdal, men en av lagets spillere sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Stillingen sto seg til hvilen. Da lagene gikk til pause etter 35 minutter, var stillingen 1-1.

Fitjar hadde grunn til å juble mot Rosendal

Mar Lourence Amores Tufteland sendte Fitjar i føringen på nytt da han satte inn 2-1 etter 46 minutters spill, og ti minutter senere scoret Gravdal sitt andre mål da han gjorde 3-1. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Kampen endte dermed 1-3.

Topper tabellen

Etter mandagens kamp ligger Rosendal på åttendeplass på tabellen med tre poeng, mens Fitjar er på førsteplass med tolv poeng.

Frøya Sverresdotter Hatteberg var dommer i oppgjøret.

Rosendal spiller mot Trio 23. mai, mens Fitjar spiller neste kamp mot Bremnes 2 to dager senere.